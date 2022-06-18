議員指智慧城市專案項目常停辦 北市：評估調整

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市議員王浩指出，北市府智慧城市專案項目常停辦或難以運用在市民生活。北市資訊局今天表示，受技術、服務模式等影響，專案可能成功或終止，將評估項目成效後調整。

國民黨北市議員王浩發布質詢稿指出，台北市長柯文哲任內積極推動智慧城市與數位治理，調閱資料發現，民國106年至去年，共編新台幣1億6000萬元預算，推動智慧城市並規劃多項專案，但專案項目常有停辦或無法運用等情形。

王浩說，北市府從104年至去年，共61項專案項目曾獲智慧城市獎，成果輝煌，但其中20多項是市府主辦或協辦比賽，把獲獎紀錄當政績，資料顯示，已停辦專案項目，包含台北市物聯網實驗平台、士北科自駕車計畫等，還有未實際運用專案，顯示市府推動專案對市政無幫助。

台北市資訊局指出，智慧城市獎項分為國內、外，各獎項關注議題、評分標準等皆有差異，市府參加比賽是評估各獎項特性等內容，不會以同一專案重複報名，且獲獎紀錄也未當為政績。

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資訊局表示，北市府以生活實驗室概念，推動智慧城市驗證，許多專案項目具創新實驗性，但受實際技術、服務模式、市場反應及服務、完整商業模式等影響，專案有成功或終止的可能性，將評估先前專案成效，並調整運用在新項目內。

資訊局指出，過去推動專案項目也能實際運用，像6月在東湖站等公有場域設置智慧垃圾回收整合服務站，廠商7月將與量販業者合作。且推動智慧城市也獲國際肯定，像北市曾獲選2021全球智慧城市指數全球第4名、亞洲第2名，總體指標為A，超越其他國際城市。（編輯：李錫璋）1110618