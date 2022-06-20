碧砂漁港代客料理海鮮遭指調包 漁會要查並嚴辦

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆碧砂漁港一間餐廳被顧客指控代客料理，將活海鮮「暗渡」還回原購買攤商，餐廳業者今天面對媒體詢問表示不知道，販售海鮮的攤商表示會對消費者提告。漁會則要查證並嚴辦。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，漁會之前曾發文給各攤商，要求不得欺騙遊客，對於昨天發生這件事感到遺憾，現正深入瞭解中，如果查證屬實絕對會嚴辦。

陳姓男子在臉書Facebook社團「爆料公社二社」，以標題「商家無良，調包活海鮮被當場抓包」發文表示，在碧砂漁港一家攤商購買海鮮，經店家介紹漁港內一間餐廳代客料理。

進廚房就看到一位小姐拿著水桶，桶內裝著他剛買的海產，帶出餐廳還給攤商，他發覺不對衝去攔下，一看確定都是他們的海鮮，被抓包後還對他們大小聲，現場只有他們一桌還說搞錯，還問有證據嗎。

對此，餐廳業者今天接受媒體訪問回應，就單子寫一寫拿進去廚房，之後就不知道也沒看到，因為昨天假日很忙，也不可能這樣做，「我根本不知道，怎麼會對他大呼小叫，我也很無奈，怎麼會這樣說」。

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餐廳業者表示，海鮮最後也沒有煮，也不知道過程，昨天很忙因為有其他客人，要招呼下一組客人。代客料理都有明碼標價，就算顧客沒問，也會向顧客說明如何料理，因為作法不同價格也會不同，會向顧客說清楚，結帳時才不會有爭議。

至於販售海鮮給陳男的攤商，接受媒體電話訪問時，對於陳男在爆料公社的指控，會對陳男提告妨害名譽，就交給法院，看法官怎麼講。（編輯：方沛清）1110620