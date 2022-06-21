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蔡其昌號召捐助醫院隔離衣 盼集結力量共同防疫

2022/6/21 14:25（6/21 15:06 更新）
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立法院副院長蔡其昌（右2）21日號召企業界，共同捐贈衛生福利部台中醫院1500件防水隔離衣，希望集結民間企業與民眾的力量共同抗疫。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月21日
立法院副院長蔡其昌（右2）21日號召企業界，共同捐贈衛生福利部台中醫院1500件防水隔離衣，希望集結民間企業與民眾的力量共同抗疫。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月21日
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（中央社記者蘇木春台中21日電）立法院副院長蔡其昌今天號召企業界與立委黃國書等人，共同捐贈台中醫院1500件防水隔離衣，希望集結民間企業與民眾的力量，為台灣的防疫工作盡一份心力。

蔡其昌先前就曾與企業界，共同捐贈血氧機提供衛生福利部台中醫院，如今防護衣是醫院需求最大，且汰換率最高的防疫物資，蔡其昌今天再次號召企業界，與立委黃國書、市議員黃守達與江肇國等人，共同捐贈台中醫院1500件P1等級防水隔離衣。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，感謝醫護團隊在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，照護台中市民的健康，這次因院內防護衣使用量大、消耗迅速，所以號召企業界友人共同發起捐助防護衣的行動，希望讓第一線醫護人員能獲得充足的防護設備。

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台中醫院院長侯承伯表示，過去一個月，醫院對於防護衣的需求一天大約是150件，現在因重症患者的增加，汰換次數也跟著增加，一天需要約300件，單日最高曾消耗近1500件的防護衣。台中醫院屬於應變醫院，庫存量每日都需要預備2000件，所以非常感謝民間的捐贈。

黃國書說，這次捐贈的防護衣，讓台中醫院的醫護人員能夠有充足的醫療設備進行防疫工作，也希望透過蔡其昌的號召，能有更多人願意提供相關防疫物資做醫護人員的後盾，為台灣的防疫工作盡一份心力。（編輯：謝雅竹）1110621

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