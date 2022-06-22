確診者酒後外出遭警攔查 罰款至少20萬

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（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）嘉義縣陳姓男子日前確診COVID-19居家照護期間，酒後騎機車外出購物，因形跡可疑，遭警方攔查發現是確診者，除依公共危險罪嫌函送外，衛生局將處新台幣20萬至100萬元罰鍰。

嘉義縣警察局中埔分局頂六派出所長陳宏甲告訴中央社記者，14日晚間執行巡邏勤務，行經中埔鄉和睦村中山路時，在一處商店外發現陳姓男子坐在未熄火的機車上東張西望，神色怪異，便趨近查看是否需要協助。

陳宏甲等員警靠近時，聞到陳男渾身酒氣，經酒測超過標準值，陳男供稱，在家喝酒後，騎機車外出購買檳榔、香菸。

陳宏甲表示，員警準備帶陳男回派出所時，陳男才坦承確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），須居家照護隔離至19日，員警打電話詢問衛生局證實，馬上穿著防護衣將陳男帶回派出所，警訊後，依公共危險罪嫌函送，並把確診者外出購物資料送交衛生局。

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嘉義縣衛生局表示，確診者陳男在居家照護期間，將手機放在住處，騎機車外出購物，明顯已違反確診隔離不得外出規範，將依法罰20萬至100萬元罰鍰。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，嘉義縣昨天公布的確診數為1417例，今天已降到980例，以近一週趨勢圖研判，嘉義縣已逐步脫離高原期，但民眾仍不可鬆懈，如有出現症狀，且曾與確診者接觸或曾前往人潮眾多場所者，使用快篩自我監測，若呈現陽性確診，應及早治療。（編輯：唐聲揚）1110622