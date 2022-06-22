捐核酸檢測儀給桃園 郭台銘：政治不是我的選項

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桃園市長鄭文燦（右）22日在市府主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議前，接受永齡基金會創辦人郭台銘（左）捐贈「家用PCR核酸檢測儀」及檢測套組。（桃園市政府提供） 中央社記者葉臻傳真 111年6月22日

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（中央社記者葉臻桃園22日電）永齡慈善基金會創辦人郭台銘今天捐贈桃園市政府「家用PCR核酸檢測儀」，受訪時對於2024總統大選，他表示，「政治不是我的選項」，應該選擇更適合的人來帶領台灣。

桃園市長鄭文燦主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議前，接受郭台銘捐贈「家用PCR核酸檢測儀」及檢測套組。

鄭文燦表示，感謝永齡慈善基金會捐贈桃園市政府1000台核酸檢測儀，以具體行動支持防疫，市府將在住宿型長照機構及護理之家，各選1處進行3個月試辦計畫，並將成果提供中央及其他縣市參考。

郭台銘表示，透過家用核酸檢測儀的保護，能落實提早發現確診者、立即切斷傳播鏈、儘早進入治療期的3大防疫原則；期盼透過科技力量，讓家用核酸檢測儀成為一座防疫長城。

郭台銘會後接受媒體聯訪時，被問及會不會參與2024年總統大選，他表示，「政治不是我的選項」，應該選擇更適合的人來帶領台灣。

郭台銘表示，人生對於社會回饋的方法有很多種，自己的志向是為人民服務，但不同角度，大家都希望台灣能夠更強、能讓世界更看得到。

郭台銘也說，台灣除了半導體是護國神山以外，將來生技產業，甚至細胞治療等新科技，都有很多工作可以做，他也是往這邊在做投注。（編輯：方沛清）1110622