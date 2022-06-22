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高雄將進入產業振興階段 陳其邁：7月推相關方案

2022/6/22 16:42
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄今天確診數較昨天下降，市長陳其邁表示，高雄預估6月底會降到每天3000、4000例，從減災進入產業振興階段，相關方案會在7月推出，結合中央觀光及在地行銷，回歸正常生活。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，今天高雄空床數佔總床數53.2%，這意味著出院的比住院的多，雖然目前疫情逐漸脫離高原期，但之後還是要陸續注意家中群聚感染風險，預估6月底高雄將從減災進入產業振興復原階段，屆時每天個案約在3000到4000多例。

陳其邁說，據觀察，高雄疫情約會在6月底緩解，屆時將結合中央觀光振興計畫跟在地商圈行銷，並在7月陸續推出振興規劃，讓民眾逐步回到正常生活，具體內容目前仍在研議。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，中央公布高雄市今天新增6992例，扣除11例境外移入、重複通報等轉銜個案，高雄市新增6981例，跟昨天相較，仍以50歲至64歲確診數最多，呼籲市民讓家中長者儘速接種疫苗。

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針對這週六將開打第2劑輝瑞兒童疫苗，社區接種站是否會有活動吸引小朋友，教育局長謝文斌說，目前還是以校園接種方式為主，且各校對小朋友接種相當有經驗，可能會透過播放卡通影片、音樂，甚至發送糖果等，也鼓勵家長帶小孩回校接種。

另外，對於高中期末考涉及繁星計畫等採計在校成績的升學管道，謝文斌說，各校考量期末考攸關學生升學，雖多採取實體考試，但教育局也會要求校方落實防疫措施，例如加大座位距離、開窗戶、加強清消等，家長可以放心。（編輯：陳仁華）1110622

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