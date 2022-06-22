台中黑派大老、前立委張文儀逝世 享壽74歲

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）國民黨前立委張文儀6月15日因病辭世，享壽74歲；張文儀曾為台中縣黑派大老，歷經1屆國大代表、3屆立委，後因炒股案遭判刑淡出政壇，過世消息讓友人不捨。

張文儀親友指出，張文儀出身台中市沙鹿地區，家族經商有成，後來也投資鞋業，他曾是知名女鞋的大股東之一，曾任1屆國大代表、3屆立委，後因炒股案遭判刑，最後淡出政壇，近年身體狀況不佳，深居簡出。

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台中政壇紅派大老林敏霖和張文儀私交很好，林敏霖接受中央社記者電訪表示，2家為世交，張文儀家族早年從事碾米場事業，他擅長投資經商，商而優則仕，但張文儀本身對從政興趣不大，多是因人情壓力被拱上選舉之路。

林敏霖回憶，當年張文儀參選國大代表，他前往力挺站台，遭紅派人士消遣，不同派系還幫忙站台，近年，張文儀身體欠佳，獲知他離世，內心相當不捨，但多年來張文儀飽受病痛之苦，如今也算是解脫了。（編輯：陳仁華）1110622