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高雄小港醫院斷指急診多 深入工業區宣導處理程序

2022/6/23 17:26（6/23 18:06 更新）
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高雄小港醫院鄰近工業區有上千家工廠，工傷斷指病患每月約2、3件，小港醫院與消防局等單位成立殘肢照護聯盟，深入工業區宣導斷指處理。圖為小港醫院人員到中國鋼鐵公司進行宣導。（高雄市立小港醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月23日
高雄小港醫院鄰近工業區有上千家工廠，工傷斷指病患每月約2、3件，小港醫院與消防局等單位成立殘肢照護聯盟，深入工業區宣導斷指處理。圖為小港醫院人員到中國鋼鐵公司進行宣導。（高雄市立小港醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月23日
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄小港醫院鄰近工業區有上千家工廠，每月急診量達6000人次，工傷斷指病患每月約2、3件，小港醫院與消防局等單位成立殘肢照護聯盟，深入工業區宣導斷指處理，提高接回率。

高雄市立小港醫院今天發布新聞稿表示，因鄰近工業區總計約1500家工廠，每月急診量高達6000人次，其中因工作導致斷指的病人，每月約有2、3件。

有鑑於此，小港醫院與臨海工業區、中鋼、中鋁、高雄國際航空站、高雄市消防局第三大隊第三中隊建立「殘肢照護聯盟」，深入周邊工業區及鄰近消防隊進行教育訓練，宣導斷指第一時間處理。

小港醫院表示，院內發展一套「急診創傷性殘肢組合式照護」，包括斷指送到急診後，如何保存、溫度監控、安全運送、妥善交班，在接收到斷指時啟動相關程序，妥善保存殘肢，並與病人一起送入手術室，提高接回機率。

除了建立院內流程，也需向鄰近工業區與消防局進行教育及宣導，在第一時間應該如何進行正確的止血、殘肢保存、保冰等，口訣為「沖、包、冰、放、送」，即殘肢適當沖洗、濕紗包覆、低溫保存、放入保存盒、送入醫院等5大步驟。

小港醫院也提供相關殘肢處理包、殘肢保存盒給各工業區及消防救護分隊使用，希望在發生第一時間，幫助病人適當保存殘肢。

小港醫院急診科主任劉耀華說，若發生任何肢體有截斷或切斷情形發生，建議以生理食鹽水溼紗或乾淨布單包裹，再放到乾淨的夾鏈袋，保存於冰水容器，不可直接浸泡在水裡，身體斷端部位則以壓迫性方式進行止血及包紮。（編輯：張雅淨）1110623

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