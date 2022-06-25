貢寮建議濱海公路設測速照相 新北警局納入評估

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新北市民政局25日分別在貢寮區、雙溪區、平溪區，舉辦區政座談，由市府團隊列席傾聽了解地方需求，盼解決偏鄉資源不足窘境。圖為貢寮區座談現場，龍崗里長黃朝銘（左）發言。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年6月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）東北角濱海公路常因車速過快發生車禍，新北市貢寮區公所今天在區政座談會，建議濱海公路101.5公里處，設置實體測速照相桿降低傷亡，市警局答應優先評估，列入明年設置項目。

新北市政府民政局今天分別在貢寮區、雙溪區、平溪區，舉辦區政座談，由市府團隊列席傾聽瞭解地方需求，解決偏鄉資源不足的窘境。會議在3地舉行，下午結束，各局處將評估可行案件後，盡力完成。

民政局新聞稿表示，貢寮區福隆里里長吳憲彰會中建議，在濱海公路台2線往台北方向101.5公里處，施設實體測速照相桿，以強化人車安全，降低車禍傷亡。

市府警察局表示，今年已規劃台2線85.8公里至87.3公里，龍洞隧道路段設置區間執法設備，及108公里增設固定式測速照相設備；對里長建議的路段將優先列入明年度評估設置實體測速照相桿。

警局說，目前由瑞芳警分局規劃移動式測速照相，假日期間視交通流量彈性調整車流，引導車輛進出。

貢寮區長鍾耀磊表示，區公所也規畫在該處路段前後，設置速限牌及警告標誌，以提醒用路人注意。

區政座談會中，各基層著重在道路建設，雙溪區雙溪里內挖路纜線凌亂，影響居民進出與消防安全；經濟發展局說，已經編列工程經費，將於7月由台灣電力公司施工，將纜線地下化。

雙溪區反映，牡丹里道路路面顛簸不平，泰平里烏山往灣潭道路及雙泰道路年久失修；平溪區公所反映，平菁舊橋希望拆除以重振觀光。

市府工務局說，預估雙溪道路改善總工程經費需新台幣2000萬元，今年先全面銑鋪，後續分段逐年改善。平菁舊橋規畫拆除舊橋後原地改建，拓寬後與與平菁新橋結合。（編輯：李錫璋）1110625