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新北議會綠籲開臨會查恩恩案 藍：勿政治操作

2022/6/29 21:08
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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市議會民進黨團今天開會決議，希望召開臨時會，朝野共組恩恩事件真相調查委員會；國民黨團則認為8月就將再召開定期會，請民進黨團不要再政治操作。

民進黨團總召陳啟能表示，上次定期會中，藍綠曾就恩恩事件吵吵鬧鬧，不僅提案要求新北市長侯友宜到議會作恩恩事件專案報告並備詢，成立恩恩事件真相調查委員會及對侯友宜譴責案。

他說，這些提案不是表決未過就是以建議案發交市府參酌辦理，無助真相還原，因此，若朝野能有共識，不會再對侯友宜提專案報告案或譴責案，只希望能召開臨時會來決議成立真相調查委員會，由朝野議員席次多寡來決定真調會成員人數，必要時可邀媒體參與調查。

由於民進黨席次未過半，他說，歡迎恩恩爸爸來議會拜會朝野黨團，民進黨團不僅會歡迎及願相互意見交流，也會引領恩恩爸去國民黨等黨團拜會尋求支持。

國民黨團副書記長江怡臻表示，再過不到兩個月，下一屆定期會的會期將於8月12日開議，請民進黨不要再政治操作。

她表示，在中央領導COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫下，從今年1月開始已累計5680名國人不幸染疫死亡，建議成立5680真相調查委員會，給所有往生者和家屬最好的交代。（編輯：方沛清）1110629

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