中科院會勘嘉縣民雄航太園區 預計2025年施工

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）民雄航太園區2年前即傳出要設立至今未見動土，立委陳明文今天邀中科院航空所與嘉義縣府到園區預定地會勘說明開發進度；縣府指出，正執行可行性評估與規劃，預計2025年施工並招商。

總統蔡英文去年1月到嘉義縣視察民雄航太園區，至今未見動工，引起當地鄉親質疑，陳明文今天邀請國家中山科學研究院航空所長齊立平、嘉義縣長翁章梁與民雄鄉長何嘉恒、議員黃芳蘭等地方人士，到航太園區預定地會勘，並請中科院與縣府說明進度。

中科院航空所與縣府簡報指出，民雄航太園區分為兩區塊，中科院民雄院區與嘉義縣無人機與航太產業園區，兩者的可行性評估與規劃同步執行，預計2025年施工，並開始招商。

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縣府表示，鄰近嘉義縣表演藝術中心的民雄航太園區，北邊20.73公頃為中科院所屬的民雄院區，南邊含公共設施合計20.74公頃土地為縣府即將開發的無人機航太產業園區。

翁章梁接受媒體聯訪表示，目前無人機產業在嘉義縣分為三大基地，除民雄航太園區內的中科院民雄院區、嘉縣無人機航太產業園區，另一處是太保市中小型商用無人機測試與驗證的先導基地；另外，義竹鄉八掌溪旁腹地將興建起降跑道，做為大型無人載具的測試場，嘉義縣將成為台灣甚至是亞洲的無人機重鎮。（編輯：謝雅竹）1110701