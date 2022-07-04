大福聚落式污水處理開工 琉球鄉生活污水最後一哩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東琉球鄉「大福聚落式污水處理設施」4日舉行動土，由縣長潘孟安（前左3）主持祝禱。屏縣府表示，琉球鄉4座聚落式污水處理廠預計每日總污水處理量可達3580公噸，約可處理全島近9成生活廢污水。（屏東縣政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧屏東4日電）琉球鄉「大福聚落式污水處理設施」今天舉行動土，縣府表示，最後一塊拼圖完工後，琉球鄉4座聚落式污水處理廠每日總污水處理量可達3580公噸，約可處理全島近9成生活廢污水。

琉球鄉觀光蓬勃發展帶動周邊許多產業，屏東縣政府為提升鄰近海域水體環境，自民國106年起陸續啟用琉球鄉老人會館、中福、上福等三處聚落式污水處理設施後，效果顯著；未來4座聚落式污水處理廠除有效提升污水處理效率外，更可作為其他離島地區污水處理典範。

今天活動由縣長潘孟安主持祝禱，立委周春米和地方民代祈求工程順利及人員平安外，也期盼完工後的琉球鄉除結合地景創造綠色友善休憩空間外，更是兼具污水處理新地標。

潘孟安表示，琉球鄉是屏東主要觀光遊憩景點，過去汙水都是直接流入大海，但因地形限制，無法興建大型污水下水道系統，必須因地制宜，採聚落式污水處理設施。

潘孟安說，為提供當地更佳海域水質條件，縣府5年前分別啟用老人會館、中福、上福等3處聚落式污水處理設施，長期觀察下來，污染削減能力卓越。因此推動設置第4座聚落式污水處理設施，工程完工可將污水處理率提升至約90%，提供當地居民及遊客更好環境品質。

潘孟安指出，大福漁港北側建置汙水處理設施，因污染源分布零散，生活廢污水利用既有雨污水系統進行截流後，以管線方式輸送至污水處理設施內，進一步截流生活污水作現地處理過濾後再排入既有溝渠，處理後的放流水符合地面水體分類水質標準，大幅降低大福村鄰近海域污染負荷，提升琉球鄉周邊水域條件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局新聞稿表示，大福漁港汙水處理設施，設計日處理量為1300公噸，處理流程包括沉砂除油、調勻、好氧曝氣、沉砂後再放流。其中，生化需氧量（BOD）削減量每月約2100kg、懸浮固體物（SS）削減量每月約1600kg，以及氨氮（NH3-N）削減量每月約940kg。

未來大福聚落式污水處理設施設置完工後，有效提升水體環境，為兼顧當地景及環境，結構體外牆彩繪呈現，相關設施經由加蓋、設置綠帶等方式降低臭味等對鄰近區域影響，最後經適當綠美化，同時達到改善海域環境生態。（編輯：孫承武）1110704