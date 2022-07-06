高雄市長選舉 柯志恩參拜廟宇、陳其邁宣傳觀光

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩到鼓壽宮參拜，獲邀前往台南會香，柯志恩說，她會與台南市長參選人謝龍介聯繫，組「謝恩連線」。高雄市長陳其邁則拚市政，到旗津宣傳觀光。

柯志恩今天上午在鼓壽宮接受媒體聯訪表示，她剛完成遷戶籍到新興區，鼓壽宮是新興區重要的媽祖廟，落腳新興區當然要跟媽祖報告，並參拜祈福平安順利。

廟方也當場邀請柯志恩參加10月底前往台南祀典大天后宮會香活動，有機會在台南與國民黨台南市長參選人謝龍介合體，柯志恩說，她會跟謝龍介說一聲，合組「謝恩連線」，拜拜是台灣人很重要的習俗，一定會重視。

柯志恩並表示，高雄面積很大，她會持續勤跑基層，讓大家用最大的「面積」看到她，也盼帶動國民黨議員席次過半。接下來會到各區請益，傾聽地方聲音，「給我機會聽你說，你也有機會聽我說，會覺得我也不錯，高雄有不同選擇」。

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對於將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭國民黨籍台北市議員王鴻薇指論文涉抄襲，林智堅今天由律師陪同提告。柯志恩說，林智堅回應有很多疑點，如他認為受委屈，可大方去告，但在法庭上須提出證據，有無信心，告人前要評量一下。

柯志恩的民進黨對手、爭取連任的高雄市長陳其邁近日則持續視察市政建設、宣傳地方觀光，今天上午前往旗津宣傳「旗津黑沙玩藝節暨高雄啤酒嘉年華」活動。被問及柯志恩時不願多談，他僅表示：「今天只談市政。」（編輯：郭諭儒）1110706