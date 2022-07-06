更多編輯台推薦新聞：
日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕
科技

日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園市規劃Novavax疫苗專案 提供2.5萬人次接種

2022/7/6 15:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市政府今天說，11日規劃Novavax疫苗接種專案，全天開設26處社區接種站，提供18歲以上符合資格者免預約接種服務，採現場發號碼牌依序進行，提供2萬5000人次接種量能。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園新增3687例本土個案，相較昨日，桃園疫情單日增加18.29%，其中65歲以上個案占6.57%、18歲以下個案占20.42%，疫情穩定收斂，整體趨勢緩慢往下。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園市政府表示，首批Novavax疫苗到貨後，市府規劃11日上午8時到12時、下午1時到4時，開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場將發號碼牌依序接種，共計提供2萬5000人次接種量能，13區衛生所也將依服務量能，規劃開設疫苗門診時段，歡迎符合資格民眾踴躍接種。

桃園市政府指出，市府在6日、8日及9日，全天開設26處社區接種站提供接種服務，6日提供的是BNT與高端疫苗、8日與9日則提供莫德納與高端疫苗，這3天不限劑次，只要符合接種資格，都可以前往施打，但注射BNT疫苗須滿12歲以上，接種莫德納需18歲以上、施打高端疫苗要20歲以上。（編輯：方沛清）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族