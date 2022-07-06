苗栗杭菊連續豪雨災損4成 每公頃現金救助4.1萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣銅鑼鄉是全台最大杭菊產地，因5、6月連續豪雨，土壤高溫多溼造成根部腐爛，災損約4成，苗栗縣長徐耀昌（左3）帶隊前往勘災，聽取農民心聲。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣銅鑼鄉是全台最大杭菊產地，因5、6月連續豪雨，根部腐爛造成災損約4成，縣府勘災提報農委會，獲公告核定為辦理現金救助地區，每公頃核發新台幣4萬1000元救助金。

苗栗縣政府農業處指出，銅鑼鄉種植杭菊約33公頃，占全台產量約85%，是全台最大杭菊產地，臨近的公館、西湖鄉也有少數種植，經銅鑼鄉農會輔導推行無毒農法耕種並把關，符合381項農藥殘留檢驗後才可採收，使得「銅鑼杭菊」成為在地特色農產，深受市場青睞。

杭菊栽培生長期約7個月，每年4月種植苗株後，到11月秋天開花採收；然而今年5月、6月間連續豪雨，杭菊因土壤含水量大且無法順利排出，造成根部長期浸泡腐爛，陸續發生萎凋枯死現象，另有少部分植株，即使未枯死，也因植株細根無法順利輸送養分，恐不足以支應開花，災損嚴重。

農業處初步勘查統計，縣內杭菊損失程度約40%，損害面積約24公頃，農損金額約316萬元。

苗栗縣長徐耀昌今天會同銅鑼鄉長謝昌年、銅鑼鄉農會理事長葉東維、總幹事曾義孝及多名民代，前往銅鑼鄉九湖大橋旁的杭菊田勘災。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐耀昌表示，去年乾旱，今年豪雨釀災，都造成農作物災損，他接獲相關反映後，立刻要求農業處邀集公所、農委會農糧署等單位勘查鑑定災損情況，並彙整相關資料提報農委會爭取農業天然災害救助辦法核定辦理現金救助，希望減少農民損失。

農業處指出，昨天晚間收到農委會公告苗栗縣為辦理杭菊農業天然災害現金救助地區，農民種植杭菊損害率達20%以上者，每公頃核發4萬1000元救助金，自7月6日起至7月15日可向鄉公所申報現金救助。（編輯：李錫璋）1110706