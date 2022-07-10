高雄後勁溪遭油污污染 源頭疑中油橋頭供油中心

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）有民眾日前向高雄市環保局陳情楠梓區後勁溪有油污污染情形，環保局獲報後派員稽查，並緊急布設攔油索進行油污防堵，昨天深夜追查發現源頭疑為中油橋頭供油中心，將依法開罰。

環保局昨天深夜發布新聞稿表示，8日接獲民眾陳情後勁溪的河面有油污污染情形，立即派員稽查，並於德民橋、鋼便橋及德惠橋共計布設4條攔油索進行油污防堵；另於油污集中處德民橋下消波塊，鋪設吸油棉進行緊急應變處理。

環保局昨天持續追查污染來源，發現疏漏源頭疑似來自中油橋頭供油中心。環保局表示，稽查人員在後勁溪沿岸追查，於支流青埔溝一處箱涵，發現有殘餘黑色油污，並持續有少許疏漏，於是沿上游溯源頭至橋頭供油中心內。

環保局人員發現，橋頭供油中心內集水井出現黑色油污，經採樣與後勁溪油污比對後發現一致；且於集水井注入消防水測試，消防水確實由箱涵流出。

環保局因此研判油污疑經由橋頭供油中心流入青埔溝，續流至後勁溪主河道，造成河面污染。後續將依違反水污法防治法第28條規定裁罰新台幣1萬元至600萬元罰鍰。至於疏漏原因，供油中心目前尚在調查中。

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此外，環保局也持續派員清理後勁溪油污，總計出動40人次，2部沖吸污泥車；另中油公司出動10人、3部車清理油污，共完成清理31噸含油污水。環保局表示，後續將要求供油中心接手進行後勁溪油污清理作業，並盡速完成。

環保局長張瑞琿呼籲業者應妥善運作製程油品，若發生意外疏漏，應依法進行通報並採取緊急措施防止污染擴散，切勿心存僥倖。若經查獲非法排放廢油，造成河川嚴重環境污染，將依法重懲，決不寬貸。（編輯：蔡佳敏）1110710