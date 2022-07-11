桃園市首波Novavax疫苗開打 視狀況加開接種站

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桃園市政府11日共開設26處社區接種站供Novavax疫苗施打，年滿18歲以上符合接種資格者，可免預約現場發放號碼牌依序施打，共提供2萬5000人接種量能。桃園市長鄭文燦（前左2）上午前往社區接種站視察疫苗施打情況。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月11日

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市政府表示，首波Novavax疫苗免預約接種服務今天開打，只要年滿18歲、符合接種資格者，不論劑次都可前往接種，後續將視施打狀況及到貨情形，持續規劃開設社區接種站。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園市新增2067例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案，較昨天減少29.86%，其中65歲以上個案占7.40%、18歲以下個案占23.03%，疫情呈現緩步下降趨勢。

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桃園市政府指出，今天共開設26處社區接種站供Novavax疫苗施打，年滿18歲以上符合接種資格者，可免預約現場發放號碼牌依序施打，共提供2萬5000人接種量能，13區衛生所也陸續開設疫苗門診時段，市府將視施打狀況及到貨情形，持續規劃開設社區接種站。

桃園市政府表示，近日天氣炎熱，民眾外出仍須全程佩戴口罩，但容易因此忽略補充水分發生熱傷害，提醒民眾，外出或前往社區接種站施打疫苗時，需隨時注意天氣溫度，同時注意防曬，最好定時喝水補充水分，也留意自己及身邊親友的身體狀況。（編輯：方沛清）1110711