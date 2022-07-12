團膳公司破產 中市2校午餐食材供應重新招標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市大雅區一家團膳公司受疫情影響聲請破產，此公司承攬中市2家學校下學年度午餐食材供應，中市府表示，暑假期間，未影響學校午餐供應，2校重新辦理午餐食材招標。

台中市大雅區一家團膳公司聲請破產，此公司在大門口張貼告示指出，近幾年遭受疫情打擊，食品業務長期一落千丈，公司雖堅持良久，仍不敵大環境鉅變，終因入不敷出而周轉失靈，營運無以為繼。

公告中提到，以最大努力處理相關債務問題，依法聲請法律裁定宣告破產，將盡力彌補債權人的損失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市政府教育局指出，此團膳公司在7月2日透過律師公告宣布無法繼續營運，並將依法聲請法院裁定宣告破產；現正值暑假期間，並未影響台中市學校午餐供應，但是此公司日前已循程序承攬台中市2所學校下學年度的午餐食材供應，教育局已請這2所學校依「政府採購法」重新辦理午餐食材招標作業中。

教育局說明，經了解此公司將配合法院指示，在法院公權力監督下，指派專業公正破產管理人，依法公平分配此公司所有資產予債權人。（編輯：陳仁華）1110712