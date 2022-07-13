柯志恩指霸凌成案數高 教育局：鼓勵通報、杜絕黑數

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在臉書指出，高雄校園霸凌的「成案」數字，竟在六都中一枝獨秀。高雄市教育局表示，拿成案數做文章是「倒果為因」，防制霸凌首重鼓勵通報、杜絕黑數。

柯志恩在臉書發文表示，反霸凌不能只有通報、申訴和跨部門平台，最關鍵的政策手段，是儘速補足專業輔導人力，才能解決霸凌問題。

日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的柯志恩說，她趁著在家隔離，查閱近年六都校園霸凌「成案」數字，新北市從30、40降到19案，台北市維持15上下，台中和台南約20幾案，高雄竟一枝獨秀，從107年18案到109年成長到32案，去年又翻倍到65案，令人詫異。

柯志恩說，到底是高雄「成案」的校園霸凌特別多，還是其他五都沒有積極通報，尚待深入調查。但她強調，面對校園霸凌層出不窮，高市府做了通報，但然後呢？不管通報、獨立申訴或跨平台調查，都是事後處置，無法防止霸凌的蔓延與惡化。

她並表示，不論霸凌者或被霸凌的學生，心理狀態都需關心，甚至介入輔導治療。隨著時代的轉變，傷害心理的方式可說愈來愈隱晦，表現手法卻也更「毒辣」。但各種型態的「霸凌」不該被輕忽，更不該被容忍。

對此，教育局長謝文斌回應表示，校園霸凌防制首重鼓勵通報、杜絕黑數存在，拿成案數做文章是「倒果為因」，恐打擊學校第一線人員反霸凌的工作士氣。

謝文斌說，高雄市自110年2月份起，由市長陳其邁責成市府成立府級跨局處獨立調查處理機制，鼓勵通報及透明面對通報數字，勇於積極處理。

謝文斌表示，109年成案33件、不成案93件，合計126案，成案比例26%；110年度成案68件、不成案249件，合計317案，成案比例下降至21%。針對每個案件，學校均會啟動輔導機制，積極進行處置及輔導。

謝文斌並指，高雄市目前專輔教師已聘354人、111學年度擬增置21人、社工師及心理師已聘60人，並加碼補助校內兼任輔導教師減授課節數。另也透過輔導人力統籌調派及駐校方案，強化偏鄉輔導資源。（編輯：黃世雅）1110713