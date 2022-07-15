更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

金門酒廠慶70年 縣長肯定藏富於民

2022/7/15 14:42（7/15 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門酒廠慶祝建廠70年，15日在金湖飯店舉行感恩餐會，包括雷倩（右8）在內的前金酒董事長等人出席，共同回顧見證金酒榮耀。（金門酒廠提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月15日
金門酒廠慶祝建廠70年，15日在金湖飯店舉行感恩餐會，包括雷倩（右8）在內的前金酒董事長等人出席，共同回顧見證金酒榮耀。（金門酒廠提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門酒廠慶祝建廠70年，今天邀請退休、屆退員工齊聚，共同回顧見證金酒榮耀，並展示10款紀念酒。縣長楊鎮浯肯定金酒營收獲利長年回饋金門民眾。

楊鎮浯致詞表示，當年胡璉將軍啟動以「以高粱換大米」政令，從此翻轉小島命運，改善金門人生活，成為全台名列前茅幸福城市；歷任縣長和酒廠高層人員擘畫開創和員工努力積累，如今金酒已成為台灣「酩」揚國際百億級企業與白酒界巨擘。

楊鎮浯說，金酒扎根金門、深耕金門，營收獲利長年回饋金門民眾，目的就在於「藏富於縣民」。

金酒董事長黃怡凱表示，金酒除了堅持古法釀造高品質金門高粱酒，將屬於台灣的高粱酒文化推廣到國際，更善盡企業社會責任，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，捐贈酒精物資，並推出振興方案，使金門的經濟在疫期仍保持相對穩固基底。

金酒同時指出，在體育推廣上，長年贊助優秀羽球選手李洋以及金門相關運動基金，支持在地年輕運動選手發展，從而為台灣摘下首面奧運羽球金牌。此外，金酒與台灣本島契作省水耐旱高粱，作為釀酒原料來源，不僅讓台灣農民收入穩定，更有助在經濟發展及環境保育間取得平衡。

包括雷倩在內的前金酒董事長等人，出席今天感恩餐會。會中並展示10款70週年紀念酒。金酒表示，其中，「松鶴遐齡」、「建廠70週年黑金剛」、「鴻龍御守酒」3款酒首度亮相，訴說金門酒廠70年來的成績。（編輯：方沛清）1110715

喝酒警語：禁止酒駕，飲酒勿開車；飲酒過量，有害健康。

金門酒廠慶祝建廠70年，15日邀請退休、屆退員工齊聚，共同回顧見證金酒榮耀，並展示10款70週年紀念酒，其中「松鶴遐齡」等酒款是首度亮相。（飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒）（金門酒廠提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月15日
金門酒廠慶祝建廠70年，15日邀請退休、屆退員工齊聚，共同回顧見證金酒榮耀，並展示10款70週年紀念酒，其中「松鶴遐齡」等酒款是首度亮相。（飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒）（金門酒廠提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月15日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族