金門酒廠慶70年 縣長肯定藏富於民
2022/7/15 14:42（7/15 14:51 更新）
金門酒廠慶祝建廠70年，15日在金湖飯店舉行感恩餐會，包括雷倩（右8）在內的前金酒董事長等人出席，共同回顧見證金酒榮耀。（金門酒廠提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月15日
（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門酒廠慶祝建廠70年，今天邀請退休、屆退員工齊聚，共同回顧見證金酒榮耀，並展示10款紀念酒。縣長楊鎮浯肯定金酒營收獲利長年回饋金門民眾。
楊鎮浯致詞表示，當年胡璉將軍啟動以「以高粱換大米」政令，從此翻轉小島命運，改善金門人生活，成為全台名列前茅幸福城市；歷任縣長和酒廠高層人員擘畫開創和員工努力積累，如今金酒已成為台灣「酩」揚國際百億級企業與白酒界巨擘。
楊鎮浯說，金酒扎根金門、深耕金門，營收獲利長年回饋金門民眾，目的就在於「藏富於縣民」。
金酒董事長黃怡凱表示，金酒除了堅持古法釀造高品質金門高粱酒，將屬於台灣的高粱酒文化推廣到國際，更善盡企業社會責任，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，捐贈酒精物資，並推出振興方案，使金門的經濟在疫期仍保持相對穩固基底。
金酒同時指出，在體育推廣上，長年贊助優秀羽球選手李洋以及金門相關運動基金，支持在地年輕運動選手發展，從而為台灣摘下首面奧運羽球金牌。此外，金酒與台灣本島契作省水耐旱高粱，作為釀酒原料來源，不僅讓台灣農民收入穩定，更有助在經濟發展及環境保育間取得平衡。
包括雷倩在內的前金酒董事長等人，出席今天感恩餐會。會中並展示10款70週年紀念酒。金酒表示，其中，「松鶴遐齡」、「建廠70週年黑金剛」、「鴻龍御守酒」3款酒首度亮相，訴說金門酒廠70年來的成績。（編輯：方沛清）1110715
喝酒警語：禁止酒駕，飲酒勿開車；飲酒過量，有害健康。
金門酒廠慶祝建廠70年，15日邀請退休、屆退員工齊聚，共同回顧見證金酒榮耀，並展示10款70週年紀念酒，其中「松鶴遐齡」等酒款是首度亮相。（飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒）（金門酒廠提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月15日
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