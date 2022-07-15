嘉縣首例境外移入BA.5 籲落實居家檢疫措施

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣15日電）嘉義縣政府今表示，民雄鄉18歲男性6日自英國旅行返台，入境唾液快篩陽性，昨天基因定序為BA.5，其父母PCR採檢陰性，呼籲返國民眾落實居家檢疫措施。

嘉義縣今天公布新增474人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和境外1人，其中有症狀119人，無症狀355人。嘉義縣出現首例境外移入Omicron BA.5。嘉義縣長翁章梁表示，男子返國當日由父母自機場載送返回居隔住處，採一人一戶居家照護，未與家人同住。

嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲，返國民眾遵守1人1戶居家檢疫措施，接送者應完成至少2劑疫苗接種並戴手套、車窗打開、車內不飲食、車上所有人全程戴口罩、上車者手部、鞋底及行李清消，下車後車內外清消等措施。

衛生局提醒民眾，預防感染最好的方法就是接種COVID-19疫苗，符合施打條件者應儘速完成疫苗接種。（編輯：郭諭儒）1110715