高雄號誌控制箱穿新衣 宣導交通安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄市政府交通局為加強交通安全宣導，設計4款文宣幫號誌控制箱穿新衣，宣導遵守號誌、勿酒駕、停讓行人、減速慢行，並在易肇事路口裝設可變式LED標誌輪播訊息。

交通局今天上午新聞稿指出，這次設計4款醒目易懂交通安全文宣，內容分別是「路口慢看停，請依號誌行止」、「飲酒前請三思，想想家人想想自己」、「讓路給小鴨，路口減速停讓行人」、「卡慢欸！慢一點保平安，十次車禍九次快，依速限行駛最佳解」將逐步針對主要道路施作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於可變式標誌，交通局說明，非常醒目且可輪播多則訊息，訊息內容包含警示路口常見肇事原因，例如「依號誌及速限行駛」、「請減速慢行，保持安全間隔」、「右轉彎車提早靠右，提早打方向燈」、「路口慢看停，行人停看聽」等，加強提醒用路人。

可變式LED標誌主要懸掛在高風險易肇事路口，分別是苓雅區中正一路與高速公路西側便道、三民區民族一路與明誠一路口、三民區大中一路和鼎中路口、左營區翠華路和崇德路、新莊仔路口、楠梓區高楠公路和水管路口等。（編輯：郭諭儒）1110716