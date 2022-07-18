議員指熊好券振興成效差 北市府7/21推新方案

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市政府去年為振興消費推出「台北熊好券」，但藍綠市議員今天都質疑成效不佳；台北市產發局長林崇傑說，今年「熊好券2.0」有做相關改善，預計21日對外公布方案。

台北市議會今天進行財政建設部門質詢及答覆，民進黨台北市議員鍾佩玲質詢指出，北市府本來今天要公布第二波振興方案「熊好券2.0」細節，但為何一再順延、無法對外公布，且規劃過程猶如「國家機密」、神秘兮兮，又不提供議會索資。

鍾佩玲隨即表示，台北市長柯文哲日前稱滿意熊好券首波執行成效佳，因從政府發放金額所帶動民間消費的乘數效果（1.72倍）可見，但北市府去年原預估投入新台幣5.97億元振興預算，預計可帶動15.33億元的消費，原先估計乘數效果可達2.57，但實際執行後落差甚大。

另，藝文券合作店家有7成滿意，但有65%店家的業績為零成長，也顯示兩者互有矛盾。

鍾佩玲還指出，去年住宿券、運動券使用率都不到6成，要求北市府別再美化數據，應先檢討改進「熊好券1.0」的缺點，否則恐將影響許多店家參與「熊好券2.0」的意願。

國民黨台北市議員郭昭巖也指出，「熊好券2.0」規劃細節資料都不給議會，完全是規避監督；且調閱去年熊好券執行資料，發現藝文券、市集券、饗購券整體使用率達9成，但運動券和住宿券整體使用率都不到6成，且住宿券使用率最低，對疫情受創最重的觀光旅遊產業振興效果不佳。

此外，熊好券登記店家中竟有5000多家沒有任何民眾持券消費，質疑消費過度集中，獨厚大賣場、連鎖店，振興效果有限。

林崇傑答詢表示，因「熊好券2.0」規劃事項涉及許多局處，目前相關細節仍在進行最後討論，預計21日會對外公布。

他說，去年振興過程有很多實質狀況並非北市府可掌握，但自覺整體成效還不錯，認為有改善空間且可從「熊好券2.0」促成，像是今年住宿券對象有做調整。

同時，後續針對饗購、市集券也會祭出回饋、加碼誘因，鼓勵民眾多到獨立店家消費，市集券也會再區分成地下街、夜市和市場等3種類型，引導民眾到目標商家消費。（編輯：李錫璋）1110718