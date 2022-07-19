師遭控長期施暴但懲處過輕 高市教育局要學校徹查

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）鳳山區某國中蔡姓男老師遭家長指控是暴力慣犯，用曲棍球桿毆打學生及言語性霸凌。人本基金會質疑高雄市教育局想「輕放」，籲擴大調查。教育局說，已要求學校徹查並依法懲處。

人本基金會日前陪同家長召開記者會，指控蔡姓男老師持曲棍球桿毆打2名學生，還會對學生言語嘲諷、性霸凌，經追查後，甚至發現蔡男是暴力慣犯。當時高雄市教育局回應表示，已展開調查，如屬實將依法懲處。

不過人本基金會今天再召開記者會表示，調查後，教育局指言語羞辱和霸凌等已調查完畢，霸凌不成立，而體罰等部分學校已懲處，質疑此案要被「輕輕放下」。

人本基金會強調，蔡姓男老師施暴非單一、偶發事件，而是長年習慣性對學生施暴，還曾有一屆就轉走12名學生的紀錄，要求學校解聘蔡姓男老師，教育局則應擴大調查。此外，校方一再縱容包庇，人本基金會也將送監察院究責。

對此，教育局回應表示，學校4月23日獲知家長陳情蔡姓男老師疑有不當管教行為後，學校立即進行校安通報、啟動調查處理程序，並通報社會局。

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教育局指出，有關老師疑似霸凌部分，學校召開防制校園霸凌因應小組會議進行調查，並邀府級委員擔任調查小組，經多次調查後，調查結果認定校園霸凌不成立，但確有體罰情事，經教師成績考核委員會決議申誡2次。

教育局並指出，考量老師歷年管教行為，教育局已退回教師成績考核委員會懲處結果，要求學校擴大調查這名老師任教期間，是否有其他學生遭體罰情事，且整體考量一併議處，要求學校徹查，同時對遭體罰學生加強關懷及輔導。（編輯：卞金峰）1110719