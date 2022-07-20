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新竹縣8/13義民之夜 田馥甄、五堅情、伍佰開唱

2022/7/20 15:11（7/20 15:21 更新）
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新竹縣政府20日表示，新埔褒忠義民廟今年迎來建廟234週年，除有義民祭傳統祭典，將於8月13日舉辦「義民之夜」，也邀請歌手田馥甄、五堅情、伍佰等演出。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月20日
新竹縣政府20日表示，新埔褒忠義民廟今年迎來建廟234週年，除有義民祭傳統祭典，將於8月13日舉辦「義民之夜」，也邀請歌手田馥甄、五堅情、伍佰等演出。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣府今天表示，新埔褒忠義民廟將辦義民祭，於8月13日舉辦「義民之夜」，將以大型義民客家印象歌舞劇開場，展現客家文化，也邀請歌手田馥甄、五堅情、伍佰等演出。

新竹縣文化局提供新聞資料表示，每年農曆7月18日至20日舉辦的義民祭典，是客家重要傳統祭典活動，今年祭典活動從7月16日延續至8月19日，在祭典期間，民眾可前來暢遊新竹縣，體驗客家在地美食，也了解客家文化。

新竹縣長楊文科向中央社記者表示，除有傳統祭典活動外，此次也安排「義民之夜」，不僅有融合客家及原住民音樂舞蹈戲劇的「義民劇」，還邀請歌手田馥甄、伍佰、五堅情等。

楊文科說，「義民之夜」將在8月13日晚間6時登場，並以大型義民客家印象歌舞劇開場，演出也邀請聲樂家陳忠義、泰雅學堂、福爾摩沙舞劇團等，展現客家文化、義民信仰。

文化局長李安妤表示，義民祭將在8月13日於義民廟舉行開幕式，並安排系列活動，如千人挑擔、祈福大典、全國八音大匯演、客語親子闖關等，邀請民眾到竹縣，感受客家文化。（編輯：方沛清）1110720

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