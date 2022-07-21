台北市7大振興再推熊好券 敬老愛心靠卡儲值660元[影]

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台北市政府21日宣布7大振興方案，並規劃敬老及愛心靠卡儲值660元及5億元熊好券2.0，以刺激消費。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市政府今天宣布7大振興方案，包含建置電商「數位台北館buy.taipei」、餐飲業10%消費回饋等，並規劃敬老及愛心靠卡儲值660元及5億元熊好券2.0，以刺激消費。

台北市政府繼5月27日及6月8日宣布市場攤商租金補貼、中小企業與青創貸款繳費期限展延、生活陷困市民每人新台幣3000元急難救助等紓困措施後，今天再舉行記者會，宣布7大振興方案，以刺激消費、提振商機。

台北市副市長黃珊珊表示，振興方案分為產業振興、市集振興、餐飲振興、展演振興、熊好券2.0、敬老愛心卡儲值金及其他振興7大面向。

黃珊珊指出，產業振興包含協助中小企業拓銷海外市場、休閒農業振興計畫、建置數位台北館buy.taipei、成立跨境電商產業發展中心等，預計帶動40億元以上採購商機。

黃珊珊說，市集振興會針對轄管市集攤商，提出市府活動串聯及市集自辦活動加碼，提供消費者回饋，預計投入1500萬元。

黃珊珊表示，餐飲振興部分，將與數位支付業者合作，民眾只要用數位支付，就直接回饋消費金額10%給消費者，每次回饋上限100元、每人回饋上限500元，預期至少會有1萬家餐飲店家參與，以3000萬元預算帶動超過3億元商機。

黃珊珊說，展演振興方面，將透過藝文展演活動振興專案補助、花博公園會展振興計畫等，鼓勵藝文、會展相關產業舉辦各項活動，帶動周邊活動經濟消費；熊好券2.0已規劃5億元預算，預計發行6種券、約80萬份。

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黃珊珊指出，至於敬老愛心儲值金，將運用敬老、愛心卡剩餘經費，預計提供660元儲值金，鼓勵長者及身障者於疫情趨緩後進行無現金消費，上路時程仍在規劃中。

市府補充，其他振興包含交通與勞動，持續舉辦「搭公車集好運」抽獎活動，吸引乘客回流，並透過網路行銷及抽獎活動、增設網路訂購通路或補助促銷折扣費用等，行銷北市43家庇護工場產品，促進並穩定身心障礙者就業。（編輯：李亨山）1110721

（台北市政府提供）