竹市兒童影展30日開跑 連續23天陪孩子過暑假

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市政府21日發布新聞稿指出，新竹市兒童影展今年以「我Carry你」為主題，將從7月30日起連續23天共推出64場電影、4場劇團表演及4場免費戶外放映，邀請民眾參加。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市政府今天表示，竹市兒童影展今年以「我Carry你」為主題，將從7月30日起連續23天共推出64場電影、4場劇團表演及4場免費戶外放映，希望家長與孩子能一同進入影展世界。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，兒童影展去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦；今年復辦，主題為「我Carry你」引用自電玩流行語，傳達並肩前行的正面意義。

新竹市政府文化局長張馨之向中央社記者表示，今年更邀請到導演許傑輝、生態攝影師周俊廷等專家，進行映後導讀及座談，讓觀眾更深入了解電影內涵。

張馨之指出，影展中安排有7大單元影片，除主題單元「我CARRY你」，還有其它主題單元，分別為：奇幻動物王國、面對成長、異想天開、大自然的奧祕、短片萬花筒、跟著電影一起唱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張馨之說，影展包含有日、韓、美、波蘭、匈牙利等19個國家的電影作品，讓民眾不用出國就能遨遊世界，感受各國文化特色。為健全影像藝術推廣優質環境，室內放映及兒童劇場以購票入場，每張新台幣20元。

新竹市政府文化局指出，另有4場戶外免費場次在7月30日、8月6日、8月13日及8月20日的晚間7時，於北新公園、香山國小、香山天后宮及青草湖夜市，分別放映100%小狼人、北海小英雄、1/2的魔法、森林特攻隊：大腳ㄚ家族。（編輯：戴光育）1110721