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Kolas走訪部落參加豐年祭典 徐榛蔚確診居隔

2022/7/23 21:24（7/23 21:36 更新）
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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（2排右）為花蓮阿美族人，她23日身穿輕便服裝、背著情人袋，到花蓮東海岸港口部落參加ilisin（年祭），與族人相談甚歡。（Kolas Yotaka競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年7月23日
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（2排右）為花蓮阿美族人，她23日身穿輕便服裝、背著情人袋，到花蓮東海岸港口部落參加ilisin（年祭），與族人相談甚歡。（Kolas Yotaka競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年7月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka選戰隊伍從部落啟航，今天晚間至阿美族港口部落參加豐年祭，與族人牽手跳舞；花蓮縣長徐榛蔚則因確診，未能出席聯合豐年節活動。

Kolas Yotaka為花蓮阿美族人，今天身穿輕便服裝，背著情人袋，到花蓮東海岸港口部落參加ilisin（年祭）。Kolas說，年祭每年7月下旬舉行，族人都會盡量趕回家鄉參加，主要是慶祝水稻豐收，儀式祭告祖靈，莊重嚴肅，一般不對外開放，很榮幸能受邀參加。

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Kolas說，花蓮原住民族占總人口三成，身為阿美族，更了解尊重多元文化的重要，會努力將原民文化元素、特色結合在地政策，帶出更有深度的產業發展路線，使各產業因此升級，讓外界更了解花蓮，而不是把祭典當成觀光噱頭。

爭取連任的國民黨籍縣長徐榛蔚原本今天晚上也要出席原民活動，參加花蓮縣府舉辦的花蓮原住民族聯合豐年節，因今天快篩陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家隔離，改透過臉書直播參與。（編輯：黃世雅）1110723

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