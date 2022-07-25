楠梓電子與移工糾紛 高市府：將反映管轄權限劃分

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）多名移工今天到高雄市府前抗議，勞工局處理楠梓電子與移工間勞資糾紛態度消極；市府表示，此案由加工出口區管理處管轄，將向中央反映管轄權限劃分未妥，並加強同仁服務品質。

TIWA台灣國際勞工協會今天與多名移工在高雄市政府四維行政中心前抗議表示，4月6日楠梓電子股份有限公司約31名菲律賓籍移工向高市勞工局申訴雇主有薪資結構不明、加班費給付不足、薪資單僅有中文、膳宿費和稅款有疑慮等問題，有違反勞動法令之嫌，高市勞工局卻未積極調查，讓移工求助無門。

勞工局今天派員前往陳抗現場了解情況，並以新聞稿回應表示，經查本案勞資雙方並未終止聘僱關係，且此公司亦無積欠工資問題。

勞工局指出，因本案勞務提供地屬經濟部加工出口區管理處管轄，依據科技產業園區設置管理條例規定，由經濟部所屬加工出口區管理處管轄園區工商團體業務及勞工行政事項；關於訴求勞政業務管轄權限劃分未妥部分，將另向中央相關部會反映。

勞工局表示，在高雄工作外國人如於勞動權益上有受侵害疑慮，勞工局本於管轄權限內，都會主動依法維護外國人勞動權益，並設有印尼、越南、泰國等多國語言翻譯，如於生活或工作上有語言通譯需求時，亦皆會提供服務；合法工作之外國人亦可請仲介公司協助，仲介公司依法有義務提供協助。

至於移工指出在溝通過程疑似受到歧視部分，勞工局指出，應是同仁在溝通、諮詢過程中，反覆確認對方是否已充分了解而造成誤解，將持續加強提升同仁服務態度與品質，避免再發生。

申訴移工現身說法表示，自己辛苦工作的加班費計算不當、繳稅收據有問題、膳宿費繳納過多，雇主甚至剝奪自己難得可回家團聚的年假，向勞工局陳情卻收到「所有都做了、沒有任何違法」的說法，認為自己遭到無視、政府未善盡調查責任。

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另名移工則指出，自己打電話到勞工局諮詢時，人員僅表示主管機關為楠梓加工出口區辦公室，且說加工出口區沒有通譯人員，但自己無法協助溝通，還問「現在可以用中文跟我講話嗎」，有歧視之虞。

TIWA總幹事吳靜如指出，勞工局因楠電在加工出口區內就認為勞資爭議應由加工出口區管理處處理，分工方式法源不明，且一直轉案反而多花勞力與時間，增加各方負擔，且台灣引進移工30多年，加工出口區管理處若有處理移工申訴案件的責任，卻30年來都沒有通譯人員，引人質疑相關爭議案件是「怎麼處理的」。（編輯：陳仁華）1110725