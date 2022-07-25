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基隆田徑場重建延宕 林右昌：需斷然處置不容緩

2022/7/25 18:37
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市立田徑場重建工程一再延宕，遭批評是「豆腐渣工程」，基隆市長林右昌今天說，市府教育處正積極全力解決，需要作斷然處置部分刻不容緩。

新竹市立球場啟用後出現不少問題，而使用逾40年、位於正信路的基隆市立田徑場因設施老舊，市府向中央爭取經費拆除重建，斥資新台幣4億5879萬餘元，預定打除現有環狀看台，規劃為開放式運動場域，並設置約3000席的看台區等空間及興建立體停車場等。

工程於去年2月開工，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，且營造商與監造商溝通出現問題，及市府在變更設計過程中，認為營造商報價過高因而未達成共識等因素，使得工期一再延宕，預計明年底完工。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢批評田徑場是「豆腐渣工程」，並表示他若當選市長，一定要讓公共工程品質低落的陋習消失，更要引進民間力量成立廉政平台嚴格把關，杜絕任何弊端。

林右昌今天出席基隆市民體育活動中心修繕工程開工典禮致詞表示，市民體育活動中心對面的田徑場之前在施工、營造上碰到障礙，市府教育處正積極全力解決，需要作斷然處置部分刻不容緩。

林右昌說，市民體育活動中心和田徑場其實是一整個活動或體育運動場地，在規劃上可以連成一氣，他再次要求田徑場相關施工障礙儘速解決再次啟動施工，未來搭配市民體育活動中心完工期程，早日提供市民使用。

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基隆市立體育場場長葉雅琦向中央社記者表示，田徑場施工進度目前嚴重落後，市府已進入第2次催告程序，要求營造商在7月28日催告期滿前，將趕工計畫、施工計畫等文件提送市府並通過審查。

雖營造商已提出趕工計畫，但不符要求已被審退，屆時若相關文件未符合要求，將依規定簽辦終止契約後再重新招標，後續會將營造商施工經驗和提出縮短工期方案納入考量，採最有利標評選更優質營造商。（編輯：李錫璋）1110725

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