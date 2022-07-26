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16隻布偶貓英國短毛貓開放認養 566人搶當鏟屎官

2022/7/26 13:51（7/26 15:04 更新）
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新竹縣家畜疾病防治所26日舉辦16隻布偶貓與英國短毛貓認養抽籤儀式，共有566人報名認養。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月26日
新竹縣家畜疾病防治所26日舉辦16隻布偶貓與英國短毛貓認養抽籤儀式，共有566人報名認養。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月26日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣家畜疾病防治所今天舉辦16隻的布偶貓與英國短毛貓認養抽籤儀式，共有566人報名認養，縣長楊文科主持表示，這批貓隻全數找到新主人，感謝認養人用愛帶牠們回家。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，新竹縣政府家畜疾病防治所今年4月在竹東鎮查獲非法繁殖、棄養品種貓業者，現場發現不少貓隻，且有部分貓曾感染上貓瘟，經後續經照顧，現在健康良好，開放公開認養。

新竹縣家畜所指出，這次公開民眾認養16隻貓，包含12隻布偶貓及4隻英國短毛貓，由於品種貓飼養需要經濟基礎及時間照顧，民眾需評估自身條件，避免衝動認養。

家畜所長彭正宇向中央社記者表示，今天公開抽籤讓民眾認養其中的12隻布偶貓、4隻英國短毛貓，共有566人報名認養活動，每人有5支籤，可以依喜好投入貓隻的籤筒內，但每人最多認養1隻。

彭正宇說，這批貓在沒入時，因有感染貓瘟，身體狀況不佳，目前已照顧恢復健康，並有施打疫苗，但也要提醒認養人，貓瘟的排毒時間是1年內，因此，若原本家中已有飼養貓，需打貓瘟疫苗，才不會交互感染。

他表示，目前，也規劃第2批認養活動，將待貓咪身體狀況正常，及完成絕育手術後，將再擇期公開舉辦。（編輯：方沛清）1110726

新竹縣家畜疾病防治所開放民眾公開認養16隻貓，包含12隻布偶貓及4隻英國短毛貓。（新竹縣政府提供）
新竹縣家畜疾病防治所開放民眾公開認養16隻貓，包含12隻布偶貓及4隻英國短毛貓。（新竹縣政府提供）
新竹縣家畜疾病防治所今年4月在竹東鎮查獲非法繁殖、棄養品種貓業者，26日公開抽籤讓民眾認養其中的12隻布偶貓、4隻英國短毛貓，縣長楊文科（左3）表示，這批貓隻全數找到新主人，感謝認養人用愛帶牠們回家。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月26日
新竹縣家畜疾病防治所今年4月在竹東鎮查獲非法繁殖、棄養品種貓業者，26日公開抽籤讓民眾認養其中的12隻布偶貓、4隻英國短毛貓，縣長楊文科（左3）表示，這批貓隻全數找到新主人，感謝認養人用愛帶牠們回家。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月26日
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