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台南18隻柯基、西施等品種犬開放認養 8/2抽籤

2022/7/21 09:30（7/21 09:51 更新）
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台南市動物防疫保護處5月查獲小型品種犬非法繁殖場，沒入的18隻小型犬將於22日到28日開放認養資格登記。圖為開放認養的柯基犬。（動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月21日
台南市動物防疫保護處5月查獲小型品種犬非法繁殖場，沒入的18隻小型犬將於22日到28日開放認養資格登記。圖為開放認養的柯基犬。（動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市動物防疫保護處今年5月查獲小型品種犬非法繁殖場，沒入19隻品種犬，其中18隻柯基、西施等品種犬明天上午9時到28日晚間11時59分開放認養資格登記，8月2日抽籤。

台南市政府農業局今天發布新聞稿表示，19隻小型品種犬中，除1隻生理狀況不適合開放認養，其餘1歲到10歲以上的1隻公犬及17隻母犬經基礎疫苗注射、晶片植入、絕育手術及妥適醫療後，開放民眾上網認養資格登記（https://forms.gle/C2cqxZQjRZAtnmVP7）。

農業局說，動保處將於表單登記截止日後篩選符合資格認養人，如果犬隻有複數登記人，預定8月2日上午10時公開抽籤，每隻正取1人，備取4人，再通知中籤者前往動物之家善化站認養評估。

農業局表示，飼主除照顧寵物健康，也要正確對待及教育，台南動物之家灣裡站與善化站收容不少待認養毛孩，有需要的民眾可前往。（編輯：李明宗）1110721

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