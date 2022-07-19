新竹縣16隻布偶貓、英國短毛貓 開放認養找新家

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新竹縣家畜疾病防治所19日指出，將公開民眾認養16隻貓，包含12隻布偶貓及4隻英國短毛貓，由於品種貓飼養需經濟基礎及時間照顧，欲認養民眾需評估自身條件，相關貓隻照片與資訊公告於家畜所網站，21日、22日開放待認養貓參觀。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣政府家畜疾病防治所今年4月查獲非法繁殖、棄養品種貓業者，依動保法沒入全部貓隻並加以照顧後，已恢復健康，目前開放認養12隻布偶貓及4隻英國短毛貓尋新家。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，家畜疾病防治所今年4月查獲非法繁殖、棄養品種貓業者，現場發現不少貓隻，且有部分貓曾感染上貓瘟，經後續經照顧，現在健康良好，將開放公開認養。

新竹縣家畜所指出，此次將公開民眾認養16隻貓，包含12隻布偶貓及4隻英國短毛貓，由於品種貓的飼養需要經濟基礎及時間照顧，民眾需評估自身條件，避免衝動認養。相關貓隻照片與資訊公告於家畜所網站，並在7月21日、22日開放待認養貓參觀。

家畜所表示，認養人需在7月26日上午8時45分前，至家畜所完成報到登記參與抽籤，隨後，當天上午9時公開抽籤決定認養人，並由新竹縣政風處人員公證。

家畜所指出，為避免這批貓隻被認養後，反而淪為商品交易，因此，這次認養者將限制居住在桃竹苗地區年滿20歲以上成年者，以利家畜所將進行追蹤查核，每人限領養1隻。（編輯：方沛清）1110719