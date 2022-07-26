鷄籠中元祭放水燈恢復徒步遊行

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「鷄籠中元祭」28日將展開，海洋廣場設有鯨魚裝置藝術，取名，「鯨」彩一生、年年有「魚」，自29日起，中元祭期間每天晚間7時到8時30分，每半小時會上演燈光秀。中央社記者王朝鈺攝 111年7月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）「鷄籠中元祭」放水燈花車遊行因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情縮小規模，闊別2年後，今年恢復徒步遊行，市府歡迎大家參與文化盛事。

「鷄籠中元祭」今年由黃姓宗親會擔任主普，基隆市文化局今天在東岸商場舉辦「2022壬寅鷄籠中元祭」開幕記者會，宣告中元祭將從28日起展開為期1個月祭典科儀。

基隆市長林右昌致詞表示，國家第1號無形文化資產「鷄籠中元祭」已傳承168年，希望能把這場「瘟疫」趕跑，大家悶了2年多，誠摯邀請國人在中元祭期間來基隆，參與傳統科儀、文化傳承及展演活動，體驗台灣地方民俗文化饗宴。

林右昌說，今年恢復徒步遊行，參與人員需全程配戴口罩，恢復遊行就代表疫情控制得宜，回復正常生活。總統蔡英文已允諾將出席8月9日主普壇開燈放彩儀式，今天記者會上「台北愛樂交響樂團」演譯樂曲，也會在開燈放彩當天完整精彩呈現。

黃姓宗親會主委黃丁風致詞指出，基隆是海洋城市，海洋廣場會有鯨魚裝置藝術，取名，「鯨」彩一生、年年有「魚」，從29日起，中元祭期間每天晚間7時到8時30分，每半小時會上演燈光秀，而市民廣場的布置也與以往不同，將擺放公仔設計成「愛的廣場」，希望帶給大家人間有愛、找到真愛感覺，也盼能激勵年輕人勇於結婚生育。

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市府文化局長陳靜萍指出，8月9日主普壇開燈放彩，特邀清朝咸豐年間成立的基隆北管「基隆聚樂社一組」及台北愛樂交響樂團、采風樂坊，中西合璧演譯中元祭族群融合意涵，交響樂、國樂和北管在音樂上的火花激盪值得期待。

8月11日放水燈遊行則邀請FOCA福爾摩沙馬戲團及謝雨耘編排的太鼓、揚琴及波浪鼓開場演出，文化局也將針對開龕門（29日）、開燈放彩、施放水燈頭等時段提供線上直播服務，讓不能到場的民眾能一睹為快。（編輯：方沛清）1110726