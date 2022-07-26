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用漫畫呈現老街巷弄故事 台南社大成果展登場

2022/7/26 18:00
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市中西區信義街擁有台南唯一可通行的古城門「兌悅門」，為府城經典老街之一，台南社區大學漫畫圖文筆記班學員以在地文史、傳說為題製作「漫畫報報」，盼散播老街的美好。

台南社大漫畫圖文筆記班「信義街漫畫報報」成果展，今天起在台南社大信義街據點埕南25號展出，以可怕哀怨的貓妖、女鬼故事，還有街上豐富的人物、吃食風景為主題，轉譯為可愛又容易閱讀的漫畫作品。

協助策展的台南社大美學藝術經理人李慧玲表示，漫畫曾在台灣報刊中占有重要地位，早期有些漫畫家在報章雜誌中用幽默、嘲諷和戲謔的作品讓人會心一笑，台南社大邀請曾主編過冠軍少年、絕叫13等漫畫週刊的陳德立開設漫畫圖文筆記課程，帶著一群對漫畫有興趣的素人學員進行創作。

李慧玲指出，師生們穿街走巷、訪談街坊鄰居，選擇以「報紙」為成果創作方式，藉由「漫畫報報」訴說老街的前世今生，分享正在發生的在地人文生活特色，散播老街的美好。

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陳德立表示，身為土生土長的台南人，但台南還有很多他以前未曾留意的巷弄街道，讓人覺得美麗又神奇，信義街擁有台南唯一還能通車的古城門，還有同樣崇祀玄天上帝，被稱為「三福三堂」的三大家族故事，現在還多了特色民宿及隱藏美食，都是學員們創作題材。

台南社大指出，此次展覽將展出至8月18日，歡迎民眾走訪老街並前往看展，了解漫畫家筆下的信義街還有哪些精彩故事。（編輯：謝雅竹）1110726

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