北市公投提案及連署電子系統上線 與紙本並行

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市公民投票提案及連署系統今天上線，民眾將多一個管道提案與連署公投，省去擺攤、印紙本等麻煩；不過投票仍須實體進行，公投結果只要屬北市自治範圍就有法律效力。

台北市民政局今天舉行「台北市公民投票提案及連署系統啟用記者會」，民政局表示，這是全國第一套公民投票提案及連署電子系統， 提供市民更便利、快速、節約的公民參與模式。

民政局指出，公投法在2018年大幅修正，提案、連署以及通過門檻同步降低，台北市公民投票自治條例也在2019年降低了提案及連署的門檻，不過要達到提案門檻及連署門檻，最近一次市長選舉人數1/1000（2165人）與2.5%（5萬4105人），也相當不容易。

民政局說，過去要提案發起公投，需要耗費人力、物力、印製大量紙張等，並至各處設點尋求民眾支持；而民眾現場填寫個資有資料外洩的疑慮，北市首先在自治條例中納入提案及連署電子系統的法源依據，2021年底，民政局建置「台北市公民投票提案及連署電子系統」。

民政局長藍世聰說，建置此電子系統後，市民提出公投的提案或連署，紙本與電子可雙軌併行，民政局將於收件後彙整進行查對，如市民採用電子系統提案，民政局可以藉由電磁檔案來查對，更為快速精確、大幅節省人力和時間。

藍世聰指出，這套系統已介接台北通，市民可直接使用台北通進行身分認證，也可以用電子簽名的方式，兩者都不需要讀卡機或者實體卡片。

民政局自治行政科長方英祖說明，連署時會用手機號碼認證，一支號碼可以登錄3人，這是考慮到長者不會用而請子女操作的情況，不會發生同支電話號碼連署灌水的情形；而選舉與罷免則屬於中選會權責，不會用這套系統操作。

在投票方面，依然要實體進行；至於公投結果，由於這是地方性、針對北市的公投，只要屬於北市自治範圍就都有法律效力。（編輯：李亨山）1110727