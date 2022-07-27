廢蚵繩漁網再利用 嘉義縣府攜手台化回收150噸

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為減緩廢棄蚵繩對環境衝擊，嘉義縣政府與海保署民國109年起合作，無償提供台化生產線再利用，至今年6月底公私合力已處理超過150噸廢蚵繩、漁網。（海保署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）為減緩廢棄蚵繩對環境衝擊，嘉義縣政府與海保署民國109年起合作，無償提供台化生產線再利用，至今年6月底公私合力已處理超過150噸廢蚵繩、漁網，成為產業領頭羊。

海保署今天發布新聞稿指出，嘉義縣是全國最大的牡蠣產地，每年生產量超過9000公噸（占全國約半數），產值達10億餘元，但蚵繩因無法重複使用，且無回收管道，導致舊蚵繩直接棄置海中，對海洋環境及生物造成危害。

嘉義縣政府環境保護局在動員淨海時看到了這個問題，因此在109年與海保署合作試辦海洋廢棄物回收再利用計畫，在縣長翁章梁支持下，縣府局處間相互支援，環保局與農業局協調地點讓漁民存放廢棄蚵繩，運用獎勵金鼓勵漁民回收廢蚵繩及廢漁網，由縣府結合在地資源回收業者進行前處理。

處理後蚵繩、漁網，再無償供料方式提供台灣化學纖維公司投入試驗，成功後擴大量能，並結合品牌，有效提升產品價值，至今年6月底公私合力已處理超過150噸廢蚵繩、漁網，成為廢蚵繩回收再利用的領頭羊。

面對全球每年超過1000萬公噸塑膠垃圾流入海洋，聯合國環境大會在今年3月於肯亞奈洛比通過決議，啟動議定「全球塑膠公約」，將涵蓋塑膠從生產、消費到棄置整個週期的管制，顯示塑膠管制及提前布局刻不容緩。

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為鼓勵更多縣市投入，海委會主委李仲威近日率海保署拜會翁章梁，並邀請相關縣市政府及漁會共同觀摩，以提升再利用量。

海保署表示，樂見嘉義縣政府透過民間力量、商界資源及政府政策，在三方合作下，共創養殖業、回收再利用企業與政府三贏，也希望此成功模式能擴大到其他縣市以及其他海廢回收品項，創造循環經濟並兼顧海洋保育，同時提升台灣競爭力，增加國際能見度。（編輯：陳仁華）1110727