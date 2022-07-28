8/1原住民族日 穿族服免費搭高雄捷運及輕軌

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）響應8月1日原住民族日，高雄市政府舉辦免費搭高雄捷運及輕軌活動，民眾只要於8月1日當天穿著原民傳統服飾，即可享不限里程、不限次數免費搭乘高雄捷運及輕軌。

高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，為協助推廣原住民文化，響應8月1日原住民族日，高捷公司、高市府原民會及交通局、捷運局舉辦「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」。

高捷公司表示，8月1日當日穿著原民傳統服飾的民眾，即可享不限里程、不限次數免費搭乘高雄捷運及輕軌優惠。只要上、下半身族服擇一穿著即可。

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此外，除8月1日原住民族日活動，高捷公司也陸續推出主題活動，如8月6日、7日在高雄市青少年運動園區籃球場舉辦「全家海神高捷盃三對三鬥牛賽」、8月12日至14日台灣文博會展覽「高捷品牌文創&IP授權展區」。

還有8月20日「蜜柑站長橋頭糖廠見面會」、8月27日高捷美麗島站「Game之王者夏日擂台賽&二手市集」，與8月28日「虛擬角色演唱會&二手市集」等主題活動，吸引民眾到高雄旅遊，多搭捷運、輕軌。（編輯：張芷瑄）1110728