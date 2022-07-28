大稻埕情人節活動將登場 大稻埕碼頭周邊交管

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）「2022大稻埕情人節」活動30日登場，台北市警察局交通警察大隊今天表示，當晚將施放煙火，預估參觀人潮眾多，延平河濱公園及大稻埕碼頭會場周邊道路將實施兩階段交管。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，「2022大稻埕情人節」活動訂30日（星期六）下午4時至晚間9時於北市延平河濱公園、大稻埕碼頭周邊舉行，當晚也將於淡水河3至5號水門間的水域施放煙火。

考量參與活動人潮眾多，交通警察大隊說，當天會場周邊道路將實施兩階段交通管制。

首先，周邊道路部分，第1階段管制時間為30日晚間6時至11時（視狀況提前或延後）。

平面道路包括「涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路-西寧北路-忠孝西路－環河北路」所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路（當地居民除外）；管制往西路口7處，民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口、西寧北路與鄭州路口、鄭州路與塔城街口（彈性）及中華路與開封街口（彈性）。

以及，管制往南路口2處，延平北路與民權西路口（彈性），及環河北路與民族西路口；管制往北路口2處，西寧北路與忠孝西路口及環河北路與忠孝西路口；延平北路（南京西路至忠孝西路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

環河快速（高架）道路部分，北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制；匝道入口管制，和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。

另，市民高架道路，下環河北路匝道口（東往西）封閉。

交通警察大隊指出，第2階段管制時間為30日晚間8時15分至11時（視狀況提前或延後）。原第1階段管制區域仍維持；因應活動結束後的人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

行人管制部分，交通警察大隊表示，為避免忠孝橋及台北橋上民眾駐足觀賞煙火，30日晚間7時30分至9時將管制行人上橋及駐足橋上。

交通警察大隊提到，停車管制方面，29日凌晨零時至30日晚間12時，3至5號水門間堤外停車場淨空；30日中午12時至晚間11時，民生西路（延平北路至重慶北路段）兩側、長安西路（延平北路至重慶北路）南側、塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

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另，民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段）取消假日黃線停車；重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車；中華路一段（成都路至峨嵋街）北往南慢車道計程車及卸貨停車格取消及禁止臨時停車。

交通警察大隊建議，開車民眾可改道避免行經管制區域周邊，東西向車流可改道行駛民權東（西）路、愛國東（西）路、忠孝東（西）路；南北向車流可改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路；同時，因活動周邊停車空間有限，呼籲民眾可儘量搭乘大眾捷運 （北門、雙連、大橋頭、中山站等）前往，再步行至活動會場。（編輯：張銘坤）1110728