303停電釀損失 消保會助高雄市民提團體訴訟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）303大停電造成不少高雄市民受到損害，台灣消保會今天宣布，協助高雄民眾向台電提起消費團體訴訟，爭取合理賠償，凡非營業用電戶、設籍高雄市者，不論損失金額多寡都可參加。

台電高雄興達電廠3月3日因人為疏失，造成全台大停電，高雄市當天更到晚間才全數復電完成，全市影響上看186萬戶，民眾生活不便，企業承受巨大損失；甚至傳出有2名老翁因呼吸器無法運作身亡。

台灣消費者保護協會今天偕同高雄市政府法制局人員及消保官召開記者會表示，電力供應影響眾人利益巨大，為捍衛消費者權益，將替消費者挑戰巨型體制，向台灣電力公司提起消費團體訴訟，爭取合理賠償。

消保會指出，事件發生後，協會與高市府多次就台電事件討論，肯定高雄市政府對此案的用心，終聚共識由台灣消保協會協助高雄市的消費者，代為提出台電事件的 團體訴訟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

團訟收件對象為非營業用電且設籍高雄市的民眾，即日起至8月31日下午5時止，3月3日當天停電時，因停電受有損害者，就可申請參加，詳細資料可上台灣消費者保護協會官網查詢。

現場媒體提問，大樓管委會是否可以參加團體訴訟、是否有受損金額下限。消保會指出，受損金額不限，只要有受損，都可以提出申請，管委會也可以代大樓提出申請，消保會律師將就此進行討論。（編輯：郭諭儒）1110729