台南各級醫院及住宿型長照 8/1起開放探病2週

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（中央社記者張榮祥台南30日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，台南市政府衛生局今天宣布，台南市各級醫院及住宿型長照機構，8月1日至14日有條件開放探病、探視。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，市府衛生局、社會局、衛生福利部疾病管制署南區管制中心、各級醫院代表等決議「今年8月1日至14日，台南市各級醫院及住宿型長照機構有條件開放探病（視）」，後續將視疫情發展滾動式調整相關規定。

衛生局表示，醫院有條件開放探病，包含加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（含RCC）、精神科病房、慢性病房、兒童病房、身心障礙、病況危急或例外情形者；每天固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則（例外情形不在此限）。

住宿型長照機構維持有條件開放探視，每名住民每天限探視1次，每次訪客至多3名（含兒童），採預約制。若機構發生確定病例，暫停開放探視，直至機構內連續7天無新增病例。

台南市今天新增1717名COVID-19確診病例，今年累計迄今，全市確診31萬4133人，全年齡累計確診百分比16.96%，其中30萬1817人解除隔離，1萬2316人隔離中。（編輯：郭諭儒）1110730