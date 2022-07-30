高市髒亂透天厝清理5天告捷 清潔員開心合影慶祝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市三民區髒亂透天民宅自26日起展開清理作業，環保局共出動239名清潔員、近30車次垃圾車及回收車，5天來清出31.58噸垃圾，30日晚間總算大功告成，清潔人員在雨中開心留影。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄市三民區髒亂民宅淪鼠窩，環保局自26日起共出動239名清潔員、近30車次垃圾車及回收車，5天來清出31.58噸垃圾，晚間8時許終於任務完成，清潔人員在雨中開心合照慶祝。

高雄市政府環保局新聞稿指出，這棟民宅長期未執行環境清潔，針對環境髒亂部分開立14張罰單；清潔費用將依「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，由當地區公所向使用人求償清理髒亂物相關費用。

三民區克武路這棟民宅髒亂大掃除進入第5天，依環保局統計，共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車近30車次、吊車1台、消毒機具4台清理髒亂並加強環境消毒，累計清理31.58噸一般垃圾、2.63噸資源回收物；另有廢棄車輛3部、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物。終於在今晚8時多清理完成，局長張瑞琿也跟清潔隊員開心在雨中合影慶祝完成艱難任務。

張瑞琿表示，整棟透天厝從地下室到5樓的所有空間，幾乎全堆滿紙箱及雜物，連走路都很困難；由於現場作業空間並不寬敞，隊員只能用接力方式清除、打包垃圾，今天更調用吊車將垃圾從高樓層吊掛清出，歷時5天，髒亂總算全數清除完成。

當地居民今天製作紅布條表達對市府支持與感謝。寶獅里長林昆明說，真的非常感謝市府大力幫忙，解決了附近居民10多年來困擾。

另外，外界關切康姓住戶飼養的寵物貓，已交由市府農業局動物保護處協助安置照顧，另尋獲現金也已轉交親友保管。

這棟透天厝長期堆置大量雜物，造成老鼠、蟑螂橫生，嚴重影響附近環境衛生。高市府動員環保局、警察局、消防局、衞生局、社會局、動保處、里辦公室等單位，前往安撫、安置居住人及飼養寵物貓，並協助環境消毒及強制髒亂清理。（編輯：孫承武）1110730