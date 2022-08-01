中市府：營養午餐補助六都最多 是否免費再討論

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市營養午餐是否全面免費，有議員贊成免費，有議員主張預算平均分配，台中市副市長黃國榮表示，六都都沒有營養午餐免費，台中市在營養午餐補助是六都最多，是否免費還要再討論。

台中市議會今天召開定期會，有關營養午餐政策進行專案報告，對於營養午餐的補助金額以及是否免費，多名市議員提出建議。

民進黨籍市議員認為營養午餐應全面免費，市議員鄭功進列舉有實施免費營養午餐政策的縣市，有宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣、新竹市、連江縣、金門縣、澎湖縣等9個縣市。

民進黨籍市議員江肇國指出，中央已補助中小學冷氣裝置、電費等，目前有很多教育預算可運用，只要有心要照顧就可以做。市議員邱素貞認為，台中市公私立國中小學生全面免費營養午餐，所需經費約新台幣21億多元，政府應減輕家庭負擔。

國民黨籍市議員則認為預算應平均分配，市議員陳成添表示，目前台中市營養午餐的補助達11.27億元，已是六都最高，教育資源要平均分配。市議員陳政顯認為，全國國中小全面裝冷氣，公立國中小學的營養午餐，應也可由中央全面補助。

無黨籍市議員陳廷秀指出，營養午餐只補助公立高中小，私立高中也有弱勢，營養午餐全面補助不太妥適，考量到財政可採取排富措施。

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副市長黃國榮表示，營養午餐全面免費，很多任的市長都在討論，但六都沒有如此做，台中市營養午餐的補助已是六都最多，除幫助弱勢另有水果補助，未來是否要全面免費，還要再討論。

教育局指出，若全面實施國中小學生免費營養午餐，依各校午餐收費標準估算，台中市所需經費約近21.5億元，另加計現有各項午餐補助政策等，預估整體所需預算逾30億元。（編輯：謝雅竹）1110801