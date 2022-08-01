新竹市國小代理教師缺88人 市府：陸續招聘中

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（中央社記者郭宣彣新竹市1日電）時代力量新竹市議會黨團今天表示，開學將至，竹市國小至今仍欠缺88名代理教師，學生受教恐出現問題。對此，竹市府說，目前為各縣市辦代理教師甄選時間，已陸續招聘中。

時力立委王婉諭及竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊及南區市議員參選人陳鶴文今天開記者會，訴求新竹市政府應盡速協助學校，解決找不到老師的問題，教育部也應介入了解竹市教育預算是否有分配不當情況。

時代力量新竹市議會黨團表示，開學即將到來，在7月底之前，新竹市還有27所國小，合計缺額88名代理教師，無法為下學期課程準備。

林彥甫向中央社記者表示，根據代理教師甄選簡章，學校在第1次招聘時，需有教師證者才有資格，在辦理第2次招聘，則需有師培訓練結業證書，但在第3次以後的招聘，只需為大學畢業學士者，即可符合資格。目前，已有某國小，已辦理第多次招聘，還找不到人。

新竹市政府教育處指出，截至7月25日，竹市約有80餘名代理教師尚未聘足，8月初到中旬這段時間，為各縣市辦理代理教師甄選時間，新竹市學校也陸續將簡章陸續公告於學校或全國教師選聘網，將依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第三條規定，辦理代理教師甄選。

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教育處向中央社記者表示，今年新竹市教師甄試開缺數，因考量新竹市從民國107年以來，國中小教師已開缺達289名，經評估後所訂定。今年教師甄試併同中區策略聯盟一起招考，已於7月6日如期舉辦，招聘32名國小教師，另經市內聯合徵選，招聘21名國中教師。

教育處表示，為使代理教師甄選順利，市府研議於明年教甄簡章中，納入本市優秀代理教師加分措施，讓表現優異代理教師能留在新竹市，一起為新竹市教育工作努力。（編輯：方沛清）1110801