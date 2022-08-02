高雄市112年度總預算案 淨舉借連12年下降

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高雄市長陳其邁（中）2日率市府團隊到市議會說明112年度高雄市總預算籌編情形，陳其邁說，112年度總預算歲入是新台幣1550.66億元、歲出1608.6億元，淨舉借57.94億元。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市政府今天表示，112年度總預算案規模編列1652.6億元，其中歲入編列1550.66億元、歲出編列1608.6億元，淨舉借57.94億元。歲出、歲入均創新高，淨舉借預算數也連12年下降。

高雄市長陳其邁今天率市府團隊到市議會說明112年度高雄市總預算籌編情形，陳其邁說，112年度總預算歲入是新台幣1550.66億元、歲出1608.6億元，淨舉借57.94億元。歲入、歲出規模是縣市合併12年來新高，淨舉借是新低。

陳其邁表示，去年總預算決算已經達到零舉債目標，市府會根據議會指教及監督，持續開源節流、提升行政效率。112年總預算案，除以財政穩定為基礎，也會大力推動各項市政建設，以全方位照顧市民為目標。

高雄市政府表示，捷運建設112年進入全面施工階段，捷運建設公務預算增加至10億元，並以捷運土開基金支應36.17億元。市府成立軌道建設財務規劃小組完善財務規劃，加速推動捷運聯開挹注建設經費，減輕公務預算調度壓力。

此外，配合高雄市囤房稅上路及中央擴大租金補貼，市府今年7月公告辦理青年增額租金補貼，除以預估囤房稅收3億元全數挹注，並運用公務預算再加碼，合計112年度編列4.07億元，提供青年租金補貼，受惠青年約可達1萬戶。

高市府也加碼改善道路、公園、防洪、農路、部落道路及漁港設施等基礎建設品質。另也編列預算，啟動楠梓援中派出所及小港漢民派出所遷建計畫及購置警用機車、消防局救災救護裝備等。

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民進黨高雄市議員郭建盟提醒市府應注意物價上漲影響；無黨籍高雄市議員朱信強則說，農漁產品出口中國受阻，市府應預備方案因應。時代力量高雄市議員林于凱則建議撥用部分社福預算，協助身心障礙者就業。

國民黨高雄市議員陳麗娜表示，台積電設廠用地尚未簽約，質疑台積電能否如期動工、進一步貢獻穩定稅收。經發局長廖泰翔則回應表示，建廠流程有既定方式和步驟，一切均如期、如質依據廠商需求進行中。（編輯：謝雅竹）1110802