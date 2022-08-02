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25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明
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北藝7日辦開幕議員批設施有瑕疵 市府：陸續改善

2022/8/2 17:26
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（中央社記者劉建邦台北2日電）斥資新台幣67億元打造台北表演藝術中心預定7日開幕，北市議會工務委員會今天考察發現，無障礙等設施仍有瑕疵且修繕時程未定，恐影響開幕。北市府表示，缺失會陸續改善。

台北市議會工務委員會今天赴北藝考察。據北市府提供委員會的報告指出北藝曾有椅套破損、座椅太厚導致排拒縮小、座位高差影響視角、無障礙廁所位置、場內手扶梯僅到5樓、空調分布不均、球劇場外牆漏水等缺失。

報告顯示，北藝將在8月7日舉辦開幕儀式，至於開幕前完成優化作為，例如包覆原破損椅套，有492座已完成，並持續清點及包覆其它座椅，擬在9月完成，預定公元2023年全面更換椅布。

報告提到，球劇場外牆漏水，因拆外牆弧形鋁板有困難，會在舞台上方搭鷹架，先拆輕隔間板施作止水作業，並採室內止水方式，漏水點加裝接水盤排水；廣場南北側主要動線設止滑墊，有積水立即清除並設告示牌，北市捷運局預估修繕工期約6個月。

其它優化部分，例如座椅太厚，會保留大劇院最後1排，提供遲到或中途離席觀眾使用；至於座椅高差，會提供薄毯供觀眾使用，並評估加裝12公分椅背或改採購高椅背座椅；手扶梯僅達5樓問題，將由服務員引導觀眾搭電梯；空調分布不均，會提早開空調預冷，並增設回風管。

出席考察的民進黨台北市議員鍾佩玲質詢，北藝無障礙廁所等相關設備仍有瑕疵。

同行的民進黨台北市議員洪健益表示，北藝預定7日開幕，但仍有缺失未改善，恐影響開幕。

對此，北市府指出，4樓將增設殘障措施，並在殘障座椅地板張貼地面指引標示，導引至5樓殘障廁所，相關缺失會陸續改善。（編輯：戴光育）1110802

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