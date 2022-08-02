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25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明
首頁 / 地方

台南精華區透天厝法拍 535萬餘元成交

2022/8/2 17:48（8/2 18:16 更新）
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法務部行政執行署台南分署拍賣位於中西區友愛街1間屋齡約60年的透天厝，底價新台幣376萬元，2日首次拍賣程序就以535萬2000元拍定。（台南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月2日
法務部行政執行署台南分署拍賣位於中西區友愛街1間屋齡約60年的透天厝，底價新台幣376萬元，2日首次拍賣程序就以535萬2000元拍定。（台南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月2日
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）法務部行政執行署台南分署拍賣位於中西區友愛街1間屋齡約60年的透天厝，底價新台幣376萬元，吸引上百組民眾預約看屋，今天首次拍賣程序就以535萬2000元拍定。

行政執行署台南分署發布新聞稿指出，這個月的聯合拍賣日今天下午在台南分署2樓拍賣室舉行，不動產總計拍出透天厝1棟、土地8筆、移送機關承受土地1筆；動產拍出5部汽車、3部機車、18台14吋兒童腳踏車等，總計拍賣價金1300萬3018元。

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台南分署指出，拍賣物件中1棟鄰近台南市孔廟園區的友愛街透天厝，屋齡約60年，3樓為增建，1樓及2樓面積各為31.01平方公尺，拍賣底價為376萬元，經行政執行官開標，總計有13張標單，由陳姓民眾以535萬2000元最高價，由執行官宣布拍定。

台南分署指出，為協助民眾儘速繳清欠款，今天法拍會特別邀請1名以製作餅乾點心為業的義務人設攤販賣，所賣款項在扣除必要成本後，將用於繳納欠款，盼創造增加國庫收入與協助民眾脫困雙贏局面。（編輯：謝雅竹）1110802

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