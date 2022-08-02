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路邊停車費溢繳金多議員籲折抵 北市府評估

2022/8/2 19:24
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（中央社記者劉建邦台北2日電）北市議員汪志冰指出，民眾常有重複繳納路邊停車費，經統計，溢繳金約近新台幣2000萬元、低於20元以下為多數，建議金額較低可折抵。北市停管處今天表示，會研議評估。

台北市議會下午召開交通部門定期大會，國民黨籍北市議員汪志冰質詢，調資料發現，北市路邊停車汽機車格為11萬餘格並委外廠商開立收費單，收費單每年約4700萬張，繳費方式包含超商繳款、申請銀行代扣等方式。

汪志冰說，因常有民眾重複繳款，北市府從民國109年12月通知民眾可退費，但至今溢繳金有約2000萬元，仍未領取，且其中20元以下最多，可能是因收費流程不完備、退費金額低等情形，影響民眾意願。

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她表示，停管處去年郵寄退費通知單約23萬件，花費238萬元，仍有42%未退費，金額都是20元以下，但若不寄發通知，民眾也不知道有重複繳費狀況，建議北市停管處可與超商協調，讓收費系統即時連線，並研議金額較低可折抵。

北市停車管理工程處長李昆振答詢，退款金額若較小，評估研擬可折扣，但相關金流技術仍要處理，至於退款停車費若為20元以下，暫時先不主動通知，不過停管處網站可查詢相關內容，後續會加強宣導，提醒民眾。（編輯：李亨山）1110802

汪志冰
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