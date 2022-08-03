秀林鄉公所與日本白老町簽訂友好交流協定

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮縣秀林鄉公所今天與日本北海道白老町簽訂友好交流協定，簽訂儀式以視訊進行，駐日代表謝長廷透過視訊表示，期許未來雙方能有良好交流互動，共同推動產業發展。

簽約儀式今天上午透過視訊舉行，由秀林鄉長王玫瑰與白老町長戶田安彥代表簽署，包括謝長廷、駐札晃辦事處長粘信士、外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪、秀林鄉代會主席賴俊傑等人共同見證。

謝長廷透過視訊全程參與，他致詞感謝粘信士促成秀林鄉與白老町友好交流，期待未來雙方能有更良好的互動與連結。

王玫瑰致詞表示，與白老町簽定交流協定，希望借助國際交流經驗，讓世界看見秀林鄉太魯閣族深厚的文化產業，逐步建立文化、教育、經濟、社會等多元面向的交流。

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戶田安彥透過視訊表示，白老町當地原住民族愛努民族與台灣原住民相互交流已久，2014年成立白老日台親善協會，盼能促進雙方文化、體育及經濟等資訊分享，也曾到訪台灣交流；國立愛努民族博物館2015年也與國立台灣博物館簽署博物館協議，積極推動雙邊友好交流。

戶田安彥表示，在民間為主體建立的友好交流基礎下，白老町與秀林鄉公所也簽署了友好交流協定，期待未來雙邊在文化、觀光、產業、教育等廣泛領域更活躍互動。（編輯：黃世雅）1110803