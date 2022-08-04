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消保會公布冰品抽驗結果 高市府稽查違規店限期改善

2022/8/4 16:18
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（中央社記者曾以寧高雄4日電）台灣消保協會針對南高屏冰品名店抽驗衛生，高雄抽驗25間店中有5家冰品衛生不合格。高市衛生局今天派員前往5間店家稽查，要求不合格業者限期改善，若仍複驗不過將開罰。

台灣消費者保護協會上月針對高雄、台南、屏東等南部知名店家進行冰品衛生抽驗，以清冰為主展開抽驗，購買當天直送SGS實驗室檢驗，共抽驗50家南部名店，其中共10家衛生不合格，高雄共抽驗25家，有5家檢驗結果不合格。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿指出，接獲消保會公布南部知名店家冰品衛生抽驗結果，立即派員會同市府消保官前往5家衛生標準超標店家，依食品良好衛生規範準則稽查並抽驗，若有衛生標準不符規定者，將依食品安全衛生管理法，命業者限期改善，若再次抽驗仍不符衛生標準，將可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，消保會此次抽驗品項為清冰及冰淇淋，製作過程中若水質、食材、器具、機具、包裝等受到污染，或作業人員個人衛生狀況不佳，皆有可能造成衛生指標菌超標情形。

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衛生局指出，為維護市民夏季食用飲冰品之衛生安全，衛生局自今年4月起便啟動飲冰品稽查抽驗計畫，會同衛福部食藥署南區管理中心，針對冰果店、手搖飲店、青草茶飲店、咖啡店、超商等場所販售之飲冰品聯合稽查抽驗計85件檢體，其中1件飲品初驗衛生標準與規定不符，經限期改正後，再次抽驗，複驗合格。

衛生局呼籲，食品業者應依規定做好自主管理，製冰用之濾水器定期更換濾心，注意從業人員個人衛生，落實手部衛生，冰杓勿直接置於冰塊槽內，定期清洗機具及盛裝冰品飲料之容器，注意冰品配料保存環境衛生及溫度，運冰車及運送人員善盡自主衛生管理，以確保產品衛生品質。（編輯：陳仁華）1110804

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